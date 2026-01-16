Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 18:45

Политика

В Госдуме оценили перспективы иска к России о возврате царских долгов

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Иск американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD к России за долги времен Российской империи вряд ли имеет шансы на победу. Об этом "Ленте.ру" заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Он уточнил, что его сильно удивила сама новость о подаче США такого иска. Парламентарий назвал несколько причин, почему его могут не удовлетворить.

Например, по формально юридическому признаку РФ не является правопреемником Российской империи. В Конституции страны с 2020 года зафиксирована преемственность к СССР, подчеркнул Кравченко.

Помимо этого, РФ еще в 2006 году погасила весь свой исторический долг перед Парижским клубом, куда входят и Соединенные Штаты, поэтому новый иск от неких держателей облигаций юридически несостоятелен, подчеркнул собеседник издания.

О том, что фонд Noble Capital RSD подал иск к России на сумму более 225,8 миллиарда долларов, стало известно 16 января. Среди ответчиков также значатся Центробанк, Минфин, Фонд национального благосостояния страны и другие государственные инстанции.

Россия потребовала от американского фонда отозвать иск до 30 января. В случае отказа будет подано ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в соответствии с законом США "Об иммунитете иностранных государств".

Читайте также


политикаэкономика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика