В Госдуме оценили перспективы иска к России о возврате царских долгов

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Иск американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD к России за долги времен Российской империи вряд ли имеет шансы на победу. Об этом "Ленте.ру" заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Он уточнил, что его сильно удивила сама новость о подаче США такого иска. Парламентарий назвал несколько причин, почему его могут не удовлетворить.

Например, по формально юридическому признаку РФ не является правопреемником Российской империи. В Конституции страны с 2020 года зафиксирована преемственность к СССР, подчеркнул Кравченко.

Помимо этого, РФ еще в 2006 году погасила весь свой исторический долг перед Парижским клубом, куда входят и Соединенные Штаты, поэтому новый иск от неких держателей облигаций юридически несостоятелен, подчеркнул собеседник издания.

О том, что фонд Noble Capital RSD подал иск к России на сумму более 225,8 миллиарда долларов, стало известно 16 января. Среди ответчиков также значатся Центробанк, Минфин, Фонд национального благосостояния страны и другие государственные инстанции.

Россия потребовала от американского фонда отозвать иск до 30 января. В случае отказа будет подано ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в соответствии с законом США "Об иммунитете иностранных государств".