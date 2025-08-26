Собянин объявил о завершении строительства детсада в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилось строительство нового детского сада в Бескудниковском районе. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Сад рассчитан на 350 детей. Здание находится на территории более 10 тысяч квадратных метров в тихом жилом квартале.

Учреждение оснащено 14 просторными и светлыми группами, качественным оборудованием и всеми условиями для развития малышей, включая бассейн. Оформление интерьера выполнено по уникальному дизайнерскому проекту, поделился мэр столицы.

Кроме того, обустроена территория: уложен газон, по периметру высажены декоративные кустарники, образующие экологически чистый зеленый барьер. Главным элементом двора стала детская площадка с разнообразными горками, качелями, песочницами и уютными беседками.

Мэр подчеркнул, что неподалеку от детского сада расположены школа и центр развития творчества детей и юношества. До ближайших остановок городского транспорта и станции метрополитена "Верхние Лихоборы" можно дойти пешком.

Ранее Собянин рассказал, что в районе Крюково в Зеленограде открылась новая детская поликлиника. Медучреждение соответствует новому московскому стандарту. В поликлинике созданы зоны реабилитации, отделение лучевой и функциональной диагностики. Лечебное учреждение оснащено современным оборудованием.