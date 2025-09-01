Новый критерий подсчета рейтинга школ может появиться в России

Фото: depositphotos/uatp12

Новый критерий подсчета рейтинга школ будет учитывать число выпускников, закончивших лучшие вузы и вернувшихся работать в родной регион. Инициативу выдвинул председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает ТАСС.

По словам парламентария, такая мера даст школам дополнительный стимул для воспитания учеников, которые будут готовы "работать на благо своих земляков". Он отметил важность того, чтобы как можно больше молодых людей выбирали жизнь и работу в родном регионе.

В свою очередь, депутат Антон Немкин в беседе с RT предупредил о мошеннических схемах, с которыми россияне могут столкнуться в начале учебного года. Одна из них – фишинговая рассылка от лица школ и вузов.

"Родителям и студентам могут приходить сообщения с "уведомлением о задолженности за обучение" или "срочным сбором средств на нужды класса" с прикрепленной ссылкой для перевода денег", – отметил Немкин и добавил, что важную роль в этой схеме обмана играют давление на эмоции и срочность.

Более того, аферисты нередко создают поддельные сайты, копирующие популярные сервисы с онлайн-курсами или образовательные платформы. Там гражданам предлагают оформить подписку на "льготных условиях". Деньги за услугу списываются, однако доступа к программам пользователь так и не получает.

Как уточнил депутат, наибольшую опасность данная схема представляет для родителей младшеклассников, которые стремятся обеспечить своим детям дополнительное образование.

Еще одна схема представляет собой фишинговые атаки через иностранные мессенджеры и социальные сети. Немкин уточнил, что россияне могут получать сообщения от имени одноклассников или из родительских чатов. Злоумышленники предлагают скачать расписание или электронные дневники. На самом деле пользователь загружает на устройство вирусы, которые приводят к краже личных данных.

Ранее родителей учеников московских образовательных учреждений предупредили о мошенниках, которые представляются школьными психологами для кражи средств. Отмечалось, что аферисты предлагают пройти обязательное психологическое тестирование. Однако с помощью этих предлогов они пытаются получить личные сведения.

