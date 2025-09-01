В Нагатинском Затоне реконструировали здание школы № 1770

В Москве ко Дню знаний открыли более 50 школ, обновленных по московскому стандарту. Одну из них, школу № 1770 в районе Нагатинский Затон, полностью реконструировали всего за несколько месяцев.

Здание оснастили современным оборудованием, а в классах установили удобную мебель. Ученики и родители отмечают, что школа стала красивой и комфортной. Многие признаются, что сами не прочь снова сесть за парты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.