01 сентября, 12:15

Город

В Нагатинском Затоне реконструировали здание школы № 1770

В Нагатинском Затоне реконструировали здание школы № 1770

В Москве ко Дню знаний открыли более 50 школ, обновленных по московскому стандарту. Одну из них, школу № 1770 в районе Нагатинский Затон, полностью реконструировали всего за несколько месяцев.

Здание оснастили современным оборудованием, а в классах установили удобную мебель. Ученики и родители отмечают, что школа стала красивой и комфортной. Многие признаются, что сами не прочь снова сесть за парты.

Иван ЕвдокимовАнна Макарова

