25 августа, 15:30

Экономика

Стоимость аренды квартир в Москве снизилась за год

Стоимость аренды жилья в Москве снизилась за год в среднем на 3%, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Студии подешевели на 3,5%, однокомнатные квартиры – на 1,9%. Средняя стоимость аренды студии или однокомнатной квартиры составляет 70 тысяч рублей, двухкомнатной – 99 тысяч, что на 4,8% ниже, чем в начале года.

При этом спрос на аренду в столице вырос в среднем на 10%, а в отдельных районах – до 20.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

