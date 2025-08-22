Фото: 123RF/stasokulov

Маркетплейс Wildberries опроверг слухи о платной доставке. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries&Russ (РВБ).

"Компания не вводила дополнительных скрытых платежей. Услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов – это не нововведение. Стоимость зависит от различных факторов, в частности значительное расстояние транспортировки, а также низкая доля выкупа у покупателя. Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка", – рассказали в пресс-службе.

Маркетплейс подчеркнул, что покупателей заранее уведомляют о включении платной доставки через личный кабинет. Полная сумма отражается в корзине при оформлении заказа, а актуальные показатели процента выкупа можно проверить в профиле сайта или мобильного приложения.

Накануне СМИ сообщили, что Wildberries стала взимать плату за доставку товаров до пунктов выдачи (ПВЗ), уточняя, что дополнительный платеж не зависит от процента выкупа заказов.

Ранее в Минэкономразвития предложили создать черный список ненадежных покупателей на маркетплейсах, в который будут включены клиенты, систематически не выкупающие свои заказы в пунктах выдачи. По словам главы ведомства Максима Решетникова, действия таких покупателей приводят к порче товаров и увеличению логистических издержек для продавцов.