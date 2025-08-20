20 августа, 15:30Экономика
Объем зарубежных онлайн-заказов в РФ вырос на 31%
Объем трансграничных онлайн-заказов в России за первое полугодие 2025 года вырос на 31% по сравнению с прошлым годом.
За это время россияне сделали покупки на 157 миллиардов рублей. При этом год назад в стране значительно снизили беспошлинный порог для посылок из-за границы.
О том, стали ли россияне после этого меньше покупать в заграничных онлайн-магазинах, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков в эфире телеканала Москва 24.