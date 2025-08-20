Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

20 августа, 15:30

Экономика

Объем зарубежных онлайн-заказов в РФ вырос на 31%

Объем зарубежных онлайн-заказов в РФ вырос на 31%

Объем трансграничных онлайн-заказов в России за первое полугодие 2025 года вырос на 31% по сравнению с прошлым годом.

За это время россияне сделали покупки на 157 миллиардов рублей. При этом год назад в стране значительно снизили беспошлинный порог для посылок из-за границы.

О том, стали ли россияне после этого меньше покупать в заграничных онлайн-магазинах, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКонстантин Цыганков

