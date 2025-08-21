В России стали массово задерживать заказы на одном из маркетплейсов

Сотни клиентов одного из российских маркетплейсов пожаловались на длительную задержку заказов. После долгого ожидания сервис и вовсе сам отменяет заказы.

Одна из ключевых причин – нехватка персонала. Недавно компания отказалась от аутсорсинга и перешла на набор сотрудников через собственную HR-платформу.

Проблемы с доставкой возникли на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Представители маркетплейса пообещали устранить задержки в ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.