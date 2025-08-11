Форма поиска по сайту

11 августа, 07:30

Общество

Юристы напомнили о компенсации работникам за пропущенный обед

Юристы напомнили, что за пропущенный из-за работы обед можно потребовать денежную компенсацию. Если сотрудник не смог отлучиться на перерыв из-за срочной задачи, это время считается переработкой и оплачивается в 1,5–2 раза выше обычной ставки.

Если норма рабочего времени не превышена, часы, пришедшие на несостоявшийся обед, оплачиваются в обычном размере. При переработке сверх нормы первые два часа оплачиваются не ниже чем в полуторном размере, последующие – не ниже чем в двойном, согласно статье 152 Трудового кодекса РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

