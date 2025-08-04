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04 августа, 07:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о победе москвичей на Международной олимпиаде по информатике

Собянин сообщил о победе москвичей на Международной олимпиаде по информатике

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Столичные школьники отметились на Международной олимпиаде по информатике. В частности, Владислав Жиганов и Петр Лосев стали чемпионами, а Дарья Грекова заняла второе место, рассказал Сергей Собянин.

В этом году соревнования проходили в Боливии, в них приняли участие ученики из более чем 80 государств. Российских участников отобрали через Всероссийскую олимпиаду и сборы. Затем они прошли подготовку на базе МФТИ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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