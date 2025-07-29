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29 июля, 00:30

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"Мой район. Новости": реставрация фасада аптеки началась на Пречистенке

"Мой район. Новости": реставрация фасада аптеки началась на Пречистенке

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На Пречистенке началась реставрация фасада одной из старейших в городе аптек. Лекарства в этом здании начали продавать еще до 1812 года, а сам особняк был построен в конце XVIII века.

Специалисты приведут в порядок уникальный лепной декор, карнизы, металлические элементы и оконный кантик. Работы завершат в этом году.

По соседству, на Остоженке, идет реставрация доходного дома Бройдо. Там уже привели в порядок кровлю, сейчас ремонтируют фасадные барельефы и белокаменный цоколь. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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