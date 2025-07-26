Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем работника торговли.

Как отметил мэр, в Москве в шаговой доступности можно купить все необходимое, а работа магазинов и заведений общественного питания соответствует самым высоким стандартам, которые задают работающие в них люди.

"От души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш ежедневный труд – не просто удовлетворение спроса. Вы создаете особую атмосферу уюта и комфорта для каждого покупателя в нашем замечательном городе", – написал Собянин в своем личном блоге.

Он пожелал работникам, чтобы каждый рабочий день приносил удовлетворение от проделанной работы, а труд всегда оценивался по достоинству.

По словам главы города, столичная торговля переживает непрерывный процесс улучшений, в котором городские власти тесно сотрудничают с бизнесом. Перемены затрагивают все сегменты торговли и общественного питания.

"Потребовались огромные усилия, чтобы сократить масштабы и навести порядок с нестационарной торговлей. И теперь она хорошо выполняет свою роль – продажи мороженого, воды и других товаров спонтанного спроса. А изящные торговые павильоны оживляют улицы и парки, на которых они стоят", – отметил мэр.

Кроме того, перемены произошли с межрегиональными ярмарками и ярмарками выходного дня. Для них был разработан единый стандарт комфорта. Теперь ярмарки выходного дня работают круглый год трижды в неделю. При этом количество межрегиональных ярмарок выросло с 13 до 68.

Были открыты два специализированных рыбных рынка "Москва – на волне", которые в 2024 году посетило более 1 миллиона человек. Активно растет новый формат фуд-холлов – больших ресторанных дворов.

Также второе рождение переживают исторические московские рынки, добавил Собянин.

"На фуд-кортах и в небольших кафе можно попробовать экзотические блюда. А при желании – принять участие в гастрономическом мастер-классе именитого шеф-повара. С 2011 года в новый формат перешли уже 11 рынков, еще пять – в стадии реконструкции", – пояснил он, добавив, что получил развитие и формат фестивалей.

Сегодня в городе работает 30 площадок. Фестивали проходят круглый год, в их числе: "Золотая осень" и "Масленица", "Пасхальный дар", "Рыбная неделя" и другие.

В Москве также работают 22,5 тысячи объектов общественного питания. Многие из них летом организуют открытые веранды – в этом сезоне их более 5 тысяч. С 2023 года в столице проводится конкурс на лучшее оформление витрин.

Помимо этого, Москва по сумме онлайн-покупок – 1,55 триллиона рублей – стоит на первом месте среди всех регионов и обеспечивает 17,3% рынка электронной коммерции в стране.

Мэр столицы также отметил работу торговых центров, так как им приходится перестраивать свою работу.

"Подобная трансформация требует немалых инвестиций и займет, конечно, не один год. Но я уверен, московскую торговлю ждет прекрасное будущее", – заключил Собянин.

Между тем свыше 1,4 тысячи заявок подали московские предприниматели на участие в спецпроекте "Время возможностей" в рамках "Лета в Москве". Благодаря этому бизнесмены смогут привлечь новых клиентов и увеличить продажи.

Больше всего предпринимателей было отмечено в сфере общественного питания. Они организовали более 700 мероприятий.