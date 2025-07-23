Скейт-парк и памп-трек построят для любителей экстремального спорта в Вешняках

В столице продолжается программа комплексного благоустройства. Скейт-парк и памп-трек обустроят для любителей экстремального спорта в Вешняках. Кроме того, там появится фитнес-станция "Русский ниндзя", столы для настольного тенниса, а также площадка для стритбола и баскетбола.

Всего в 2025 году в Москве создадут более 800 спортивных и 1 500 детских площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.