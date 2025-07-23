"Мой район. Новости": в Бабушкинском районе благоустроят сквер "Красная дорожка"

В Бабушкинском районе идет масштабное благоустройство. Вокруг сквера "Красная дорожка" возвели строительные заборы. Они растянулись более чем на 2 километра – от улицы Летчика Бабушкина, через Енисейскую и до входа в парк "Яуза" в Чукотском проезде. Рабочие уже демонтировали все дорожки, детские и спортивные площадки и начали закладывать основание для новых.



В сквере установят яркие подвесные качели и удобные лавочки, обустроят игровые детские комплексы с канатами, горками, батутами и домиками. Напротив появится спортзал под открытым небом, где местные жители смогут заниматься боксом, кроссфитом и теннисом.

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