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Новости

23 июля, 00:30

Город

"Мой район. Новости": в Бабушкинском районе благоустроят сквер "Красная дорожка"

"Мой район. Новости": в Бабушкинском районе благоустроят сквер "Красная дорожка"

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В Бабушкинском районе идет масштабное благоустройство. Вокруг сквера "Красная дорожка" возвели строительные заборы. Они растянулись более чем на 2 километра – от улицы Летчика Бабушкина, через Енисейскую и до входа в парк "Яуза" в Чукотском проезде. Рабочие уже демонтировали все дорожки, детские и спортивные площадки и начали закладывать основание для новых.

В сквере установят яркие подвесные качели и удобные лавочки, обустроят игровые детские комплексы с канатами, горками, батутами и домиками. Напротив появится спортзал под открытым небом, где местные жители смогут заниматься боксом, кроссфитом и теннисом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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