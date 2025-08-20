Компания Ozon опровергла информацию о переполненных складах

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Массовых проблем на складах Ozon нет, задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее СМИ распространили информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и задержках в приемке поставок на склады из-за возникших трудностей в логистике.

Как пояснили в компании, в Москве и Санкт-Петербурге клиентам вовремя доставляют 7 из 10 посылок и не видят роста отмен заказов. В ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого привлечен дополнительный персонал, а часть товаров перераспределяется на другие объекты, заверили в Ozon.

В свою очередь, продавцы могут выбрать свободные слоты на отгрузки на соседних складах или сдать товары в ПВЗ, чтобы не ждать очереди.

Согласно недавно проведенному исследованию, 22% россиян заказывают товары из интернета раз в неделю. Еще 34% граждан покупают вещи онлайн 2–3 раза в месяц, а 9% оформляют заказы чаще нескольких раз в неделю. Наиболее популярными категориями оказались одежда, обувь и аксессуары (56%), товары для дома (45%) и косметика (37%).