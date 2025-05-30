Телеканалы Москва 24 и "Наука" представят совместный спецпроект

Фото: пресс-служба Москва Медиа

Телеканал Москва 24 и канал "Наука" представят совместный спецпроект, в рамках которого все лето будут показывать флагманские научно-популярные фильмы.

В рамках коллаборации Москва 24 покажет 40 часов документального контента. В него войдут фильмы о достижениях российской и мировой науки из проектов "Большой скачок", "Что будет, если…" и "Научные сенсации".

"Мы давно наблюдаем за успехами проектов телеканала "Наука" и наконец-то решили показать топовый научно-популярный контент телеканала в эфире Москвы 24. Для нас данная дружеская коллаборация – это возможность сделать умные выходные, а для "Науки" – получить новых зрителей", – рассказал главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев.

В свою очередь, генеральный продюсер канала "Наука" Мария Семенова отметила, что для телеканала партнерство с Москвой 24 является хорошей возможностью показать проекты новой аудитории.

"Уверена, благодаря такому сотрудничеству наука станет еще ближе и понятнее миллионам жителей столицы", – пояснила Семенова, добавив, что коллаборация строится на взаимном доверии и общем интересе к популяризации науки.

Проект "Научные сенсации" рассказывает о научных открытиях и достижениях современности, которые меняют представление людей о мире, а в перспективе – и жизнь человечества. Особенностью цикла является актуальность достижений – некоторые были удостоены престижных научных премий.

"Большой скачок" – это научно-популярная познавательная линейка о достижениях российской и мировой науки. Проект в интересной и доступной форме рассказывает о вещах и явлениях, которые окружают и влияют на человека в повседневной жизни.

Цикл программ "Что будет, если…" предлагает заглянуть в будущее науки. Ведущий Алексей Вершинин попытается показать зрителям возможное будущее с помощью результатов передовых научных исследований и сенсационных гипотез.

Проекты можно будет увидеть с 31 мая по выходным в 12:30, 16:30 и 22:30.

Между тем в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах ранее стартовал фестиваль естественных наук "День химии". Его участниками являются ученики 7–11-х классов, их родители и учителя.

Для школьников организовали цикл интерактивных мастер-классов. Они смогут провести безопасные опыты и решить химические головоломки и собрать молекулы разных веществ.