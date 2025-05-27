Сергей Собянин поддержал проведение конкурса на соискание национальной премии "Вызов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва поддержит проведение конкурса на соискание ежегодной Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Сергей Собянин подписал соответствующее постановление по итогам заседания президиума правительства Москвы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Премия присуждается в области физики, математики, материаловедения, наук о жизни, компьютерных и других наук.

Как отмечается в сообщении, в 2025 году премию будут присуждать в номинациях "Инженерное решение", "Прорыв", "Ученый года", "Перспектива" и "Открытие". Лауреаты получат вознаграждение в размере 12 миллионов рублей каждый.

Подача заявок на соискание премии завершилась 21 мая. Ожидается, что торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в декабре.

Премия была учреждена в 2023 году фондом развития научно-культурных связей "Вызов" совместно с Газпромбанком. Претендовать на получение награды могут ученые, инженеры и изобретатели. Речь идет о технологиях будущего, влияющих на различные аспекты жизни человека. Председателем научного комитета премии является профессор Российской академии наук Артем Оганов.

Ранее столичные проекты были удостоены национальной премии "Цифровые вершины". В номинации "Лучшее IT-решение для комфортной жизни в городе" победил проект "Зима в Москве".

Киноплатформа "Москино" заняла первое место в категории "Лучший государственный сервис", а платформа Mos.Hub – в номинации "Лучшее IT-решение для импортозамещения".