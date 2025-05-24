Фестиваль естественных наук "День химии" стартовал в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Фестиваль естественных наук "День химии" стартовал в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Его участниками являются ученики 7–11-х классов, их родители и учителя, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.

"Сегодня более тысячи столичных школьников, учителей и родителей принимают участие в фестивале естественных наук. В программе – интерактивные мастер-классы, лекции, интеллектуальные соревнования, консультации экспертов по подготовке к олимпиадам и выбору профессии", – говорится в сообщении.

Гостей пригласят на научно-популярные лекции. Для школьников также организовали цикл интерактивных мастер-классов. Они смогут провести безопасные опыты и решить химические головоломки, собрать молекулы разных веществ и посоревноваться в расстановке коэффициентов в уравнениях реакций на скорость.

Ученики 7–8-х классов примут участие в финале интеллектуального соревнования "Химический триатлон", в рамках которого будут решать олимпиадные задачи повышенной сложности. Победителей пригласят на осенние занятия сборной Москвы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников.

Также особое внимание отведено профориентации. Для посетителей фестиваля подготовили интерактивную лекцию и бизнес-игры.

Руководители и администрация образовательных учреждений смогут поучаствовать в деловой игре "Наука как драйвер школы". Им предлагают обсудить развитие критического мышления у школьников и интегрирование научной работы в учебу.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 4,7 тысячи дипломов победителей и призеров завоевали юные жители столицы на Московской олимпиаде школьников. Награды получили ученики из 406 школ города. Мэр столицы также напомнил, что победители и призеры могут получить льготы при поступлении.

