Путин заявил, что Россия сделает все для поддержания статуса мощной морской державы

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Россия на протяжении нескольких веков была мощной морской державой и продолжит делать все, чтобы поддержать этот статус. Об этом сообщил Владимир Путин во время общения с моряками АПЛ "Архангельск".

"Будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и должны, конечно, быть боеспособными, эффективными в ближайшей в полном смысле этого слова исторической перспективе", – приводятся слова президента в телеграм-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что подобное оружие должно служить стране в течение многих десятилетий, составляя основу стратегической безопасности России.

Ранее российский президент дал старт спуску на воду подлодки "Пермь" проекта "Ясень-М" во время рабочей поездки в Мурманскую область. В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач.

Подводные ракетоносцы этого проекта оснащены не только современными системами навигации, связи и гидроакустики, но и являются носителями высокоточного оружия. При этом "Пермь" стала первой подводной лодкой, на вооружении которой будут стоять гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

Путин также заявил, что Северный флот России является самым мощным, он обеспечивает безопасность арктических рубежей страны. Кроме того, глава государства отметил заслуги североморцев, которые сражаются в зоне СВО, а также поблагодарил моряков за проявленное мужество.