Подлодка "Уфа" ударила по целям ракетами "Калибр" на учениях в Японском море

Фото: Министерство обороны РФ

Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота нанесла удары крылатыми ракетами "Калибр" по морской и береговой целям во время учений в Японском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Перед выполнением упражнения подводники совершили скрытный переход в назначенный район. Первая ракета успешно поразила надводную цель – морской щит-мишень. Второй снаряд поразил береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы при этом составила свыше тысячи километров.

Главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение стрельбы.

Ранее сообщалось, что в российских ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались плановые контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2025 года.

В ноябре прошлого года российские и индонезийские корабли провели совместные учения "Орруда-2024" по освобождению захваченного террористами судна и противодействию безэкипажным катерам в Яванском море.