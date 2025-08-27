Риелтор Перескокова: студия окупится быстрее однушки при сдаче в аренду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более низкая стоимость при покупке и сравнительно высокая цена аренды делает квартиры-студии выгодным вложением средств. Об этом Москве 24 рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Ранее стало известно, что только 8% россиян отдают предпочтение студиям. Остальные же делают выбор в пользу однокомнатных квартир с классической планировкой, где есть возможность разделения зон для активности и отдыха. Об этом сообщило РБК со ссылкой на исследование.

По словам Перескоковой, если говорить об аренде, то и студии, и однокомнатные квартиры хорошо сдаются.

"При этом первые зачастую быстрее себя окупают, потому что стоят дешевле, а по арендной плате могут не уступать однокомнатной квартире", – отметила эксперт.





Наталья Перескокова риелтор и эксперт по недвижимости Для сдачи можно даже приобрести апартамент-студию. Обычно это дешевле из-за статуса нежилого помещения. Но лучше выбрать такую недвижимость в доме, где вид разрешенного использования определяется под гостиничный комплекс. Там же можно будет сделать временную регистрацию себе или жильцам сроком до 5 лет.

Стоит учесть нюанс: налог на недвижимость физических лиц в этих апартаментах будет 0,5% от кадастровой стоимости помещения, тогда как для собственников квартир базовая ставка – 0,1%, отметила специалист.

"Еще надо учитывать, что при выборе любого объекта один из важнейших параметров – это локация. Если купить студию в хорошем жилом комплексе, в бизнес-классе, рядом с метро, она будет сдаваться в аренду дороже, чем простая однушка где-то на окраине, спрос у арендаторов на нее будет намного выше", – подчеркнула Перескокова.

Также при выборе риелтор посоветовала обращать внимание на эргономику помещения.

"Недвижимость вполне может иметь форму вытянутого прямоугольника. Но его ширина должна быть при этом хотя бы 3 метра 20 сантиметров. Это позволит к одной стене поставить кровать, к другой – полноценный шкаф, а по середине останется еще достаточно места", – пояснила эксперт.

Специалист посоветовала с осторожностью выбирать квартиры с необычными архитектурными решениями вроде ломаных углов. В таком случае надо быть уверенным, что это получится удачно обыграть в дизайне.

Ранее юрист Алла Георгиева перечислила главные юридические риски при покупке вторички. Например, она обратила внимание, что, если квартиру продает одинокий человек, нужно запрашивать справку, подтверждающую, что владелец не состоит в браке. В противном случае квартира может оказаться совместно нажитым имуществом, тогда придется получать согласие на продажу жилья еще и у второго супруга, пояснила эксперт.

