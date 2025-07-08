Риелтор Шевяков: дом в Сочи обойдется не менее чем в 20 миллионов рублей

Россияне стали чаще интересоваться курортным жильем в Анапе и Крыму: по данным СМИ, продажи в регионах в январе – мае 2025 года выросли на 68,8 и 23,5% соответственно. При этом спрос на лоты в Сочи, наоборот, упал на 34,8%. Что нужно учесть при покупке квартиры или дома у моря и во сколько это обойдется, расскажет Москва 24.

Анапа

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке в Анапе начинается от 7,5 миллиона рублей. Вторичные объекты, в свою очередь, обойдутся в районе 5–6,5 миллиона. При этом речь в обоих случаях идет о площади в 36–40 квадратных метров, рассказал Москве 24 риелтор Данил Лапшов.





Данил Лапшов риелтор Все зависит от класса дома: в экономе цены ниже, а в комфорте – выше. Плюс будут внешние отличия: закрытая территория или открытая, насколько она озеленена, благоустроена, какой фасад дома и внутренняя отделка коридорных частей.

"Лучше, конечно, рассматривать развивающиеся микрорайоны "3А" и "3Б", которые расположены в 20–30 минутах от моря. Это место сейчас активно застраивается новыми объектами. А в непосредственной близости от набережной новостроя нет", – отметил эксперт.

Частный дом же удастся приобрести не менее чем за 20 миллионов на первичном рынке, а за 14 – на вторичном, отметил Лапшов. Суммы хватит на стандартное жилье от 80 до 150 квадратов на шести сотках. Участок будет расположен в шаговой доступности от пляжа, заметил специалист.

"А вне сезона, условно с октября по апрель, лот лучше сдавать в аренду. Квартиру за 25–35 тысяч рублей в месяц, а дом – за 50–60 тысяч", – резюмировал специалист.

Крым

В Крыму можно рассматривать недвижимость в районе Южного берега (Ялта, Алушта, Судак). Первичные квартиры в 35 квадратных метров продаются здесь примерно за 7–8 миллионов рублей, вторичные – за 6. В Севастополе же разброс составляет 5,9–6 и 4,5 миллиона соответственно, рассказал Москве 24 риелтор Кирилл Лестеньков.





Кирилл Лестеньков риелтор За эти суммы будет обычный дом в 10 этажей с несколькими корпусами. Из инфраструктуры – открытая парковка, детская площадка. А до моря нужно будет ехать на машине в районе 30 минут.

По словам риелтора, частные дома в районе Южного берега выставляют за 17–18 миллионов на "первичке" и за 15–16 – на "вторичке". В Севастополе, в свою очередь, доступны варианты ориентировочно за 13 и 10 миллионов рублей.

"Такая стоимость у двухэтажного коттеджа в 150 квадратных метров, который будет на участке в четыре сотки. Все частные сектора в регионе находятся в равном удалении от моря, в пределах 20–30 минут", – пояснил Лестеньков.

Говоря об аренде, эксперт пояснил, что сдать квартиру в южной части Крыма вне сезона возможно за 50 тысяч, в то время как в Севастополе – за 20–30 тысяч. Что же касается домов, размер платежей начнется от 70 и 50 тысяч рублей соответственно.

Сочи

На первичном рынке Сочи приобрести квартиру в 37 квадратных метров возможно примерно за 22 миллиона рублей. Цены на схожие предложения на вторичном сегменте варьируются в пределах 12–15 миллионов, сообщил Москве 24 риелтор Иван Шевяков.

"Мы говорим о средней стоимости в комплексах, расположенных на разной удаленности от моря. То есть тут получится купить как жилплощадь в 2–3 минутах от береговой линии, так и в 30, что тоже будет считаться оптимальным расстоянием", – уточнил эксперт.





Иван Шевяков риелтор Причем в новом жилом фонде в регионе почти нет экономкласса. Из-за высоких рисков землетрясений все дома монолитные, а панельное строительство запрещено законом. Соответственно, лот комфорт-класса – это хороший подъезд, закрытая территория, иногда бассейн.

А вот участки на курорте довольно дорогие и не пользуются популярностью, указал эксперт. Четыре сотки земли и коттедж в 100 квадратных метров обойдутся не менее чем в 20 миллионов рублей.

Шевяков добавил, что по окончании сезона в регионе сдача квартиры в аренду принесет владельцу в районе 30 тысяч рублей в месяц, тогда как дом – около 50–70 тысяч.

