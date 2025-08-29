Подведены итоги приема заявок на гранты мэра Москвы для творческих вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве определили первых 20 обладателей грантов мэра для получения высшего образования в сфере культуры и искусства. Об этом рассказал руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин.

"Ими стали наиболее достойные претенденты, которые прошли строгий отбор наших экспертов. Всего мы получили порядка 80 заявок", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Гранты мэра позволяют помочь молодым творческим талантам, которые не смогли поступить на бюджет. Победители смогут учиться в российских вузах, список которых утвержден столичным департаментом культуры. Среди них – Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Российский институт театрального искусства – ГИТИС и другие.

20 грантов в виде стоимости всего периода обучения предоставят по 4 направлениям. В рамках музыкального молодые люди получат 5 субсидий на сумму не более 700 тысяч рублей в год, по архитектуре, включая графику и дизайн, – 10 грантов на сумму до 600 тысяч рублей в год. Для обучения живописи и скульптуры выдадут 3 субсидии в виде не более 600 тысяч рублей в год, а по направлению "Кино" – еще 2 гранта на сумму не более 900 тысяч рублей в год.

На гранты могли претендовать жители столицы, которые успешно окончили либо колледжи искусств, либо получившие среднее общее образование, но параллельно обучавшиеся в школе искусств. Дополнительное преимущество – победы в творческих конкурсах за последние 3 года.

Перечислить выплаты и заключить соглашения с участниками планируется до 1 октября.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказывала, что гранты мэра Москвы для получения высшего образования дадут шанс талантливым детям учиться в престижных вузах. По ее словам, абитуриенты не всегда могут показать все свои способности на вступительных экзаменах. Кроме того, эмоциональный фон творческих детей очень хрупкий.

