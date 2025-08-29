Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 07:42

Общество

Подведены итоги приема заявок на гранты мэра Москвы для творческих вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве определили первых 20 обладателей грантов мэра для получения высшего образования в сфере культуры и искусства. Об этом рассказал руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин.

"Ими стали наиболее достойные претенденты, которые прошли строгий отбор наших экспертов. Всего мы получили порядка 80 заявок", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Гранты мэра позволяют помочь молодым творческим талантам, которые не смогли поступить на бюджет. Победители смогут учиться в российских вузах, список которых утвержден столичным департаментом культуры. Среди них – Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Российский институт театрального искусства – ГИТИС и другие.

20 грантов в виде стоимости всего периода обучения предоставят по 4 направлениям. В рамках музыкального молодые люди получат 5 субсидий на сумму не более 700 тысяч рублей в год, по архитектуре, включая графику и дизайн, – 10 грантов на сумму до 600 тысяч рублей в год. Для обучения живописи и скульптуры выдадут 3 субсидии в виде не более 600 тысяч рублей в год, а по направлению "Кино" – еще 2 гранта на сумму не более 900 тысяч рублей в год.

На гранты могли претендовать жители столицы, которые успешно окончили либо колледжи искусств, либо получившие среднее общее образование, но параллельно обучавшиеся в школе искусств. Дополнительное преимущество – победы в творческих конкурсах за последние 3 года.

Перечислить выплаты и заключить соглашения с участниками планируется до 1 октября.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказывала, что гранты мэра Москвы для получения высшего образования дадут шанс талантливым детям учиться в престижных вузах. По ее словам, абитуриенты не всегда могут показать все свои способности на вступительных экзаменах. Кроме того, эмоциональный фон творческих детей очень хрупкий.

Читайте также


образованиеобществогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика