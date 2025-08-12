Собянин: "Город героев" поддерживает патриотические проекты московской молодежи

Фото: sobyanin.ru

С 2016 года в Москве реализуется проект "Город героев", направленный на сохранение памяти о подвигах героев Отечества и укрепление связи между поколениями. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

По словам мэра, инициатива также поддерживает молодых людей, стремящихся воплотить свои патриотические идеи. В частности, за время своего существования проект объединил более 10 000 москвичей и провел свыше 750 мероприятий.

Например, было организовано более 100 "Патриотических часов", включающих встречи с героями России, военными корреспондентами, участниками специальной военной операции и представителями ветеранских организаций.

Москвичи провели около 250 патриотических акций, среди которых градоначальник выделил возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и воинским захоронениям, а также проведение концертов ко Дню памяти и скорби, Дню защитника Отечества и другим важным датам.

Вместе с тем с началом СВО многие участники "Города героев" стали активно помогать российским войскам. Их поддержка заключается в плетении маскировочных сетей, создании окопных свечей и осваивании навыков первой помощи.

"Герои – не какие-то особенные люди. В большинстве случаев они живут рядом с нами, на одной улице, в одном доме и даже на одной лестничной клетке", – обратил внимание Собянин.

Например, в 2022 году учащиеся Московского городского педагогического университета и Высшей школы экономики инициировали проект "Герой моего района", направленный на ознакомление жителей столицы с заслуживающими внимания соседями.

Как подчеркнул мэр, идея быстро нашла отклик, и проект стал городским. Теперь в его рамках проходят регулярные форумы, встречи, дискуссии и круглые столы. Кроме того, интервью с героями, являющимися жителями разных районов Москвы, публикуются онлайн.

В числе таких материалов – интервью с участником спецоперации Никитой Пастушком. Глава города отметил, что он окончил Преображенский кадетский корпус в 2019 году, а в 2022-м добровольно отправился в зону боевых действий.

За время службы он дважды получал ранения, а также был удостоен ордена Мужества и медалей "За боевые отличия" и "Участник СВО".

Участником еще одной беседы стала директор Воскресной школы храма Всех Святых, инициатор организации добровольческого гуманитарного проекта "Русский Донбасс" Анна Щелкушкина. По словам градоначальника, она активно участвует в волонтерской деятельности, оказывает помощь фронту и жителям новых территорий.

Более того, Щелкушкина самостоятельно собирает гуманитарную помощь, организует поездки и мероприятия для поддержки жителей Донбасса.

В свою очередь, Булат Сахибгареев стал вдохновителем проекта "МосДонор", который популяризирует донорство среди молодежи. В следующем году идее исполнится 10 лет, за которые удалось собрать более 400 литров крови и привлечь свыше 900 новых доноров.

Горожанам также представили заслуженного работника физической культуры России Анатолия Коробочку. Он является действующим участником общественной и спортивной жизни района Аэропорт, а также членом президиума совета ветеранов спорта ЦСКА.

Собянин отметил, что деятельность Коробочки включает в себя развитие спортивной инфраструктуры. Благодаря ему в районе регулярно проходят турниры, в которых участвуют ветераны, молодежь и кадеты.

Отдельно мэр обратил внимание на преподавателя Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Ксению Чудотворову. Она основала проект "Женщины в погонах", который под ее руководством объединил женщин из различных силовых структур Центрального федерального округа (МЧС, МВД, Следственный комитет, прокуратура), а также помог им развить лидерские качества.

Участницы программы создали 10 проектов. Например, курсант Академии Дарья Лимонтьева стала победителем первого сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты", представив проект "Тропа жизни "По следам Зои". Он был посвящен 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской и исследованию ее родословной.

"Проекты "Город героев" и "Герой моего района" вносят собственный очень важный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодых жителей столицы", – заключил Собянин.

Ранее Собянин рассказывал, что Москва оказывает помощь участникам СВО и членам их семей в профессиональном развитии и трудоустройстве. Каждому соискателю предлагается индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от опыта и запроса. Военнослужащие могут бесплатно пройти обучение по востребованным направлениям в разных отраслях экономики: промышленность, IT, транспорт, строительство и многое другое.