Тренировки и встречи со звездами пройдут в "День московского спорта" 13 сентября

Фестиваль "День московского спорта" пройдет в "Лужниках" 13 сентября. Гостей ждут тренировки под открытым небом, встречи со знаменитостями и мастер-классы. Подробнее о самых интересных активностях – в нашей подборке.

Тренировки и мастер-классы

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль "День московского спорта" состоится в рамках проекта "Лето в Москве". Гостей приглашают не только потренироваться и развлечься, но и открыть для себя новые виды активностей.

Например, в скейт-парке можно прокатиться на скейтборде, BMX или самокате. Для начинающих спортсменов выделят особую зону, плюс будет место для свободного катания и открытых тренировок.

Кроме того, можно заглянуть на мастер-класс по стрельбе из лука, где профессионалы помогут отточить такие важные для дисциплины аспекты, как техника, точность и концентрация. Закрепить полученный опыт можно будет на дополнительных мастер-классах, во время которых пройдут показательные выступления спортсменов в национальных костюмах и розыгрыш призов.

В зоне шахмат тоже можно будет познакомиться со звездами этого вида спорта. Например, в сеансе одновременной игры на 80 досках примет участие гроссмейстер Сергей Карякин. Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, трехкратного чемпиона мира по шахматной композиции Данилу Павлова можно будет увидеть на конкурсе решения задач и этюдов. Не обойдется и без турниров для участников фестиваля, однако один из них будет необычным: гости смогут увидеть сражения с роботом-шахматистом, который одновременно сыграет на трех досках.

На сайклинге же получится покрутить педали вместе с профессионалами. А чтобы тренировка прошла активнее и продуктивнее, занятия пройдут под музыку приглашенных диджеев. Кроме того, проверить силу и выносливость удастся на полосе препятствий. Причем ее сконструируют для гостей с разным уровнем спортивной подготовки.

Также на протяжении дня можно будет увидеть выступления в дисциплине гидрофлай, покататься на сапбордах и каноэ и поучаствовать в заездах на радиоуправляемых лодках.

Для детей

На мастер-классе по гимнастике юным спортсменам помогут развить гибкость, силу и координацию. Также в "Лужниках" можно заглянуть с детьми на локацию авиамоделирования, где удастся самостоятельно построить и запустить свой летательный аппарат. Будут и гонки на радиоуправляемых джипах по мобильной трассе.



Почувствовать себя строителями и возвести свою первую башню дети смогут с помощью специального экскаватора. Также в "Лужниках" организуют зоны для игры в пейнтбол и аквагрима. Кроме этого, дети вместе с родителями отправятся в путешествие на паровозике.

Фан-зоны

Фото: ТАСС/Татьяна Дорогутина

Свои локации на фестивале откроют четыре столичных футбольных клуба – "ЦСКА" , "Спартак", "Локомотив" и "Динамо". В фан-зонах можно будет сыграть в настольный футбол и FIFA на приставке, увидеть завоеванные титулы команд и поучаствовать в конкурсах. Кроме того, локации посетят действующие игроки и легенды клубов, которые поучаствуют в автограф-сессиях.

Кроме того, на фестивале запланированы фан-встречи с известными спортсменами. Кого именно увидят поклонники, станет известно позднее.

Соревнования

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Любителям воркаута наверняка будет интересно на "9-м Кубке стальных братьев", который состоится в экстрим-парке "Лужников". Участники поборются за звания лучших в четырех дисциплинах, а призовой фонд составит 120 тысяч рублей. Кроме того, победители и призеры получат подарки от организаторов. А кто ими станет, можно узнать с 11:00.

Поклонники настольного тенниса смогут увидеть финальные битвы "Фестиваля настольного тенниса" как среди любителей, так и детей и ветеранов. Причем турнир пройдет по олимпийской системе – до одного поражения. Первые поединки запланированы на 11:00.

На площадке "Стронгмен" удастся оценить 15 сильнейших спортсменов из 5 стран, которые посоревнуются между собой, начиная с 10:00. Здесь же запланированы показательные выступления и мастер-классы по силовому экстриму.

Пройдет на фестивале и турнир "Битва луков", который объединит профессионалов со всей страны. Причем участники представят каждый свою дисциплину, среди которых японский, классический и блочный луки. Соревнования начнутся в 14:00. Кроме того, трибуны заполнятся на соревнованиях по стритболу, где сильнейшего определят команды в 17 возрастных категориях. Групповой этап пройдет с 12:00, а игры плей-офф – с 15:00.

Подробности об этих и других событиях "Дня московского спорта", а также условиях участия в них можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

