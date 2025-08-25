Виктория Боня предложила сыну альпинистки Наговициной помощь в транспортировке тела матери

Блогер Виктория Боня заявила о готовности материально помочь семье альпинистки Натальи Наговициной, поиски которой остановлены в горах Киргизии. Сама телеведущая не раз поднималась в горы и в 2025 году покорила Эверест. Какие еще звезды предпочитают экстремальные виды спорта, читайте в материале Москвы 24.

Виктория Боня: альпинизм

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Виктория Боня решила помочь семье альпинистки Натальи Наговициной, поиски которой прекратились в горах Киргизии. Блогер обратилась в социальной сети к сыну женщины и предложила перевести ему 10 тысяч долларов, чтобы оплатить транспортировку тела с горы.

"Я так горжусь, что могу быть частью этого маленького мира альпинизма, где люди готовы отдать свою жизнь во имя этики альпинизма. Это сила. Это выбор. Это честь!" – отметила Боня.

О том, что Наталья Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Еще 12-го числа 47-летняя альпинистка сломала ногу при восхождении и не смогла продолжить путь наверх. Напарник оказал ей первую помощь, после чего отправился за подмогой. Наталью пытались спасти два иностранца, но также не смогли этого сделать. Кроме того, к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку. Дальнейшие попытки помочь женщине также не увенчались успехом. 25 августа стало известно, что россиянку признают пропавшей без вести.



Сама Виктория Боня уже несколько лет активно занимается альпинизмом. В сентябре 2024 года она рассказала подписчикам в социальной сети, что смогла взобраться на гору Манаслу в Гималаях высотой в 8 163 метра. Звезда покорила эту вершину со второго раза: впервые Боня пыталась подняться на нее в 2022 году, но тогда не справилась с нагрузкой из-за проблем со здоровьем.

В мае этого года телеведущая добралась до вершины Эвереста. Практически весь процесс блогер освещала в соцсетях. Боня также рассказала, что во время экспедиции ее подвело здоровье: на высоте около 5 500 метров у телеведущей началась горная болезнь, плюс врачи выявили у Бони вирус и доставили в Катманду, где она получила помощь от местных врачей.

Анджелина Джоли: пилотирование

Фото: Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Голливудская актриса любит летать на вертолетах и маленьких винтокрылых самолетах, которыми предпочитает управлять самостоятельно. По данным СМИ, Анджелина получила лицензию пилота в декабре 2004 года, а уже в 2005-м купила одномоторный самолет Cirrus SR22-G2. При этом ее бортовой номер содержал буквы MX в честь старшего сына Мэддокса.

В 2024 году актриса в шоу Джимми Фэллона рассказала, что ее уже взрослый сын тоже учится на пилота. К слову, Джоли пыталась приобщить к полетам и своего экс-супруга Брэда Питта – актер даже брал уроки. Однако журналисты сообщали, что ему это не нравилось. Более того, Питт боялся летать самостоятельно.

Тимати: серфинг

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/timotiofficial

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) уже несколько лет серьезно увлекается серфингом. Артист показывает подписчикам, как посещает серф-кемпы на Бали, Мальдивах, в Средиземноморье, а также делится подборками своих падений с доски.

Весной 2025 года рэпер решил заработать на хобби и открыл серф-лагерь на Мальдивах с виллами и обучением. По данным СМИ, стоимость восьми ночей составляла более 16 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей). В эту сумму входила вилла площадью 152 квадратных метра, еда и трансфер.

Николай Фоменко: гонки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/nfomenkoofficial

Телеведущий Николай Фоменко является ярым поклонником гонок. По данным СМИ, автоспорт интересовал актера еще в студенчестве, но серьезно шоумен занялся им после участия в телепроекте "Гонки на выживание" в 1994 году. В одном из интервью актер рассказывал, что этот вид спорта манил его давно.





Николай Фоменко актер, певец, заслуженный артист РФ Сначала я сел в "запорожец", потом в "копейку". Занимался кроссом, потом ралли-кроссом, а затем перешел в кольцевые гонки. Принял участие в чемпионате России. С 2000 года стал работать в Европе, а потом мы выиграли и чемпионат мира.

В 1997-м и в 2000-м Николай становился чемпионом России. Команда, в которую он входил, первой в стране получила право принимать участие в чемпионате Европы в классе "Гран Туринг". Актер несколько раз участвовал в мировых соревнованиях, ему присвоено звание мастера спорта России международного класса.

Сейчас, согласно соцсетям Фоменко, он по-прежнему увлекается быстрой ездой, но уже в качестве любителя.

Кейт Миддлтон: горные лыжи и дайвинг

Фото: AP Photo/Kin Cheung, Pool, File

Принцесса Уэльская в качестве активного отдыха предпочитает кататься на лыжах. Член королевской семьи часто посещает специализированные курорты. Например, Кейт вместе с семьей побывала на французском Куршевеле весной, где папарацци засняли на лыжах не только ее, но и принца Уильяма, а также их детей – Джорджа, Шарлотту и Луи.

По данным британских СМИ, помимо лыж, Кейт любит ездить на велосипеде, а также заниматься аквааэробикой, играть в теннис и водное поло.

Более того, в 2015 году Миддлтон получила сертификат от профессиональной ассоциации дайвинг-инструкторов на острове Мюстик в Карибском море, который позволяет ей погружаться на глубину до 30 метров.