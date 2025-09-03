Москвичи рассказали, какой видят столицу будущего

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Жители Москвы считают, что уже в ближайшие пять лет столица станет более технологичной и удобной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели эксперты комитета по туризму, опросив 500 москвичей старше 18 лет в июле – августе 2025 года, передает портал мэра и правительства города.

Согласно представленным данным, 52% опрошенных считают, что к 2030 году культурные и развлекательные объекты Москвы будут доступны в цифровом формате. При этом многие ожидания горожан нашли отражение в программе форума "Территория будущего. Москва 2030". На площадке можно посетить интерактивные экспозиции, VR-демонстрации и цифровые выставки, которые позволяют увидеть, как совмещаются традиционный досуг и актуальные технологии.

Также 41% опрошенных надеются, что в столице станет больше зеленых зон. В связи с этим на площадках форума "Москва 2030" можно увидеть проекты благоустройства парков, создания зеленых коридоров и концепции устойчивого городского развития. Эколог и ведущий канала "Сортировочная" Жора Каваносян расскажет гостям, как экологично жить в городе, адаптироваться к изменениям климата, заботиться о здоровье и сохранять планету. Лекция "Экологичный образ жизни в мегаполисе будущего" пройдет 3 сентября в 15:00 в открытом лектории нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Кроме того, на площадке размещена инсталляция "Флора" – результат работы междисциплинарной команды и исследований Robohall и МГТУ им. Баумана. Это "ферма будущего", где растения, свет и машины взаимодействуют, создавая динамичную экосистему.

В свою очередь, 39% опрошенных уверены, что уже через пять лет весь общественный транспорт в Москве станет электрическим. Отмечается, что каждый третий респондент к этому времени ждет появления высокоскоростных поездов в метро и считает, что через 15 лет появятся умные дороги.

Форум "Москва 2030" демонстрирует и эти изменения в городе. В открытом лектории нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана 10 сентября Михаил Крестмейн прочитает лекцию "Метро завтра: зачем расширять сеть?". Эксперт расскажет, почему город продолжает строить станции, как новые линии повышают эффективность транспортной системы и как изменится схема метро в ближайшем будущем.

Там же можно познакомиться и с более футуристичными проектами. Такими, как "Поиск 001" – инсталляция на базе изобретения университета и завода "КамАЗ", настоящий транспорт будущего. Она иллюстрирует возможный механизм отправки человеческих знаний в космос.

Респонденты подчеркивают, что цифровизация повседневной жизни создаст новые возможности для досуга, образования и работы в столице. 38% опрошенных уверены, что в Москве станет больше умных домов к 2030 году, а через 15 лет роботы и дроны заменят обслуживающий персонал.

При этом некоторые участники опроса высказали опасения, связанные с цифровой безопасностью. Этой теме на форуме "Территория будущего. Москва 2030" уделяют особое внимание. 12 сентября на площадке нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана Денис Чумаченко и эксперты компании Security Vision проведут лекцию "Как защитить себя от кибермошенников в 2025 году". Слушатели узнают о технике безопасности в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, 10 сентября на лекции "Соцсети: как не раскрыть лишнюю информацию?" Павел Ревенков и Александр Дудка расскажут, какие мошеннические схемы наиболее актуальны в 2025 году и как избежать рисков при управлении личными финансами.

Также в рамках форума "Москва 2030" в парке "Музеон" пройдут образовательные мероприятия для школьников, где они смогут пройти "Путь ИТ-героя". Участники мероприятия смогут понять, какие навыки нужно улучшать и на какие школьные предметы обращать внимание, чтобы построить успешную карьеру в сфере информационных технологий.

