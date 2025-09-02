Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 22:45

Культура

В Музее МХАТ открылась выставка, посвященная пьесе Михаила Булгакова

В Музее МХАТ открылась выставка, посвященная пьесе Михаила Булгакова

"Кафе Эпоха": Наталья Хорохорина и Владимир Стержаков

"Новости дня": на Цветном бульваре открылась выставка к 110-летию Владимира Зельдина

В Театре Сатиры открылся 102-й сезон

"Это Москва. Люди": Влад Лисовец

"Интервью": Анна Завтур – о том, какой типаж играть сложнее всего

Стилист Владислав Лисовец показал закулисье Московской недели моды

Международный саммит моды БРИКС+ стартовал в Москве

Пятая Московская неделя моды стартовала в столице

Актриса Анна Завтур рассказала, как выбирает роли

В Музее МХАТ открылась новая выставка, которая посвящена пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» и истории ее постановки в Художественном театре.

В экспозиции собраны личные вещи писателя, эскизы художников, сценические костюмы и реквизит. Эти предметы погружают посетителей в мир театрального закулисья и раскрывают тему масок, отсылающих зрителей к итальянским "комедиям дель арте".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика