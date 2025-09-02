02 сентября, 22:45Культура
В Музее МХАТ открылась выставка, посвященная пьесе Михаила Булгакова
В Музее МХАТ открылась новая выставка, которая посвящена пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» и истории ее постановки в Художественном театре.
В экспозиции собраны личные вещи писателя, эскизы художников, сценические костюмы и реквизит. Эти предметы погружают посетителей в мир театрального закулисья и раскрывают тему масок, отсылающих зрителей к итальянским "комедиям дель арте".
