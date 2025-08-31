Форма поиска по сайту

31 августа, 22:15

Культура

В Москве завершился фестиваль "Спасская башня"

В Москве завершился фестиваль "Спасская башня"

В Москве завершился фестиваль "Театральный бульвар – 2025"

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" прошла 31 августа

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Международный фестиваль "Театральный бульвар" завершается

"Кинокульт": "Приключения Электроника"

В Москве завершился международный форум "BRICS+ Fashion Summit"

В "Зеленом театре" Парка Горького прошел концерт певицы Надежды Кадышевой

На Патриарших прудах выступил камерный хор в рамках "Театрального бульвара"

В Парке Горького начался концерт певицы Надежды Кадышевой

Церемония закрытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" завершилась на Красной площади в Москве. В мероприятии приняли участие лучшие оркестры.

В частности, командующий офицер Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил Эфиопии Земеча Баде Ассоре рассказал, что они использовали современные инструменты для исполнения собственной традиционной музыки. Также под композиции были подготовлены танцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Ефимцева Румина Кенжалиева

