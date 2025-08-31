Церемония закрытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" завершилась на Красной площади в Москве. В мероприятии приняли участие лучшие оркестры.

В частности, командующий офицер Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил Эфиопии Земеча Баде Ассоре рассказал, что они использовали современные инструменты для исполнения собственной традиционной музыки. Также под композиции были подготовлены танцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

