Молодые дизайнеры рассказали о главных преимуществах Московской недели моды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Московская неделя моды повышает медийность российских дизайнеров и способствует созданию совместных проектов, рассказали представители брендов Агентству "Москва".

Дизайнер бренда Gapanovich Александра Гапанович поделилась, что неделя моды – это единственное место, где она может подружиться с коллегами. Кроме того, она назвала все знакомства "положительным опытом", так как они с друзьями до сих пор делают совместные проекты.

"Поэтому, если вы переживаете, стесняетесь, где-то не уверены в своих силах, то это нормально, но надо подаваться и стараться. Это особое комьюнити и состояние, когда мы в этом оказываемся, этот ажиотаж. Две минуты счастья и полугодовая работа, но это стоит того, это определенные эмоции, и они ни с чем не сравнимы», – сказала Гапанович.

Вместе с этим дизайнер бренда ODOR Никита Калмыков добавил, что возможность общения с коллегами – это главное преимущество Московской недели моды.

"Это большие встречи с людьми, когда люди индустрии, которые достаточно сепарированно работают в обычной жизни, начинают встречаться, приходить на собственные презентации, на презентации своих друзей, обмениваться опытом и помогать друг другу работать, помогать рассказывать друг о друге, и, я считаю, это очень ценно", – отметил Калмыков.

А вот дизайнер бренда Yana Besfamilnaya Яна Бесфамильная назвала неделю моды "самым классным" способом повысить свою известность и охваты.

"Я считаю, что это очень полезный инструмент, и именно поэтому мы уже в четвертый раз участвуем в Неделе моды и не собираемся останавливаться, благодарим организаторов за такую возможность. Это невероятно крутой опыт и инструмент уже сейчас", – добавила Бесфамильная.

В свою очередь основатель бренда duet by me Александра Ганкевич отметила, что неделя моды – это прекрасный шанс заявить о себе. Девушка добавила, что благодаря мероприятию ее бренд получает крутые заказы и хорошие фидбеки от байеров. А также обратила внимание на сотрудничество недели моды с проектом "Сделано в Москве".

"В этом сезоне мы показываем актуальные трендовые модели на эту осень и следующую. Сейчас есть запрос на удобные анатомические формы, более комфортные для носки, но в то же время стильные, мы как раз работаем в этом направлении", – рассказала Ганкевич.

Представитель бренда Onoma Светлана Камалова добавила, что мероприятие также дает возможность показать самые необычные и интересные образы широкой аудитории. Бренд девушки третий год подряд принимает участие в неделе моды. В этот раз они решили показать одежду, которая носится поверх повседневных вещей и позволяет заметно поменять образ. На мероприятии представлены самые сильные модели, добавила Камалова.

"Нашу продукцию можно носить с абсолютно любыми вещами, например с базовыми футболками и джинсами, так как она прекрасно сочетается даже с такой одеждой. Обычно к нам приходят клиенты, которые уже знакомы с нашим брендом, однако Московская неделя моды и проект "Сделано в Москве" дают нам возможность привлечь новую аудиторию", – добавила представитель бренда Onoma.

Московская неделя моды – это проект, который объединил более 220 российских дизайнеров. Он проходит пятый год подряд. В этот раз неделя моды началась 28 августа.