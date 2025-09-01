Эксперты BRICS+ Fashion Summit высоко оценили проект "Сделано в Москве"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В рамках международного форума BRICS+ Fashion Summit в МВЦ "Манеж" состоялась экспертная сессия "Сила родного. Как региональные бренды стимулируют потребительский спрос на локальные товары". Участники мероприятия отметили, что проект "Сделано в Москве" является одной из самых успешных и эффективных платформ для поддержки локальных производителей.

В ходе сессии эксперты обсудили, как программы поддержки местных производителей формируют лояльность к отечественной продукции и укрепляют национальную идентичность. Одним из ключевых кейсов в этой области они назвали проект "Сделано в Москве".

Модератор сессии, главный стратег ВЭБ.РФ, заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ Михаил Хомич, отметил особую значимость таких инициатив, в рамках которых оказывается поддержка локальным брендам. Эксперт подчеркнул, что если что-то сделано в России, Москве или регионах – это уже повод для гордости.

Также о практических результатах проекта "Сделано в Москве" во время мероприятия сообщил генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Виталий Степанов. По его словам, команда проекта с 2022 года проделала огромную работу по созданию комплексной системы поддержки предпринимателей.

Кроме того, эксперты сошлись во мнении, что за последние три года произошел кардинальный перелом в восприятии отечественной моды. Основатель Selection и Академии визуальных искусств AVA Лина Дембикова отметила, что у российских брендов появилась уникальная возможность заявить о себе международному сообществу.

На данный момент проект "Сделано в Москве" насчитывает свыше 7,5 тысяч локальных брендов, которые включают в себя более 36 тысяч товаров, созданных в столице. Предприниматели–участники проекта получают различные бесплатные меры поддержки: от участия в крупных городских мероприятиях до информационной поддержки.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit проходил в Москве с 30 по 31 августа. В нем приняли участие дизайнеры, предприниматели и специалисты из 65 стран, в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эксперты обсудили перспективные пути развития индустрии и представили свои новые проекты.