"Кафе Эпоха": Владимир Гостюхин и Борис Галкин

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженными артистами Борисом Галкиным и Владимиром Гостюхиным советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы.

Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время. Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

