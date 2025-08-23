"Кафе Эпоха": Владимир Гостюхин и Борис Галкин

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 13:00

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженными артистами Борисом Галкиным и Владимиром Гостюхиным советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы.

Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время. Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

