Сергей Собянин рассказал об экономическом эффекте проекта "Лето в Москве"

В Москве завершается проект "Лето в Москве", который три месяца проходил на улицах и в парках столицы. Первые итоги подвел Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, посещаемость городских площадок по сравнению с прошлым годом выросла на 10–20%.

Всего в рамках проекта было открыто более 400 площадок, проведено 86 тысяч культурных, спортивных и развлекательных событий. Их посетили почти 52 миллиона человек. Мэр отметил, что проект стал катализатором развития городской экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.