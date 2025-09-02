Экскурсия на уникальном трамвае "Татра Т2" пройдет в Москве 12 сентября

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичей и туристов приглашают отправиться на экскурсию по историческому маршруту на уникальном трамвае "Татра Т2" 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Записаться можно на сайте проекта "Экскурсии в метро". Число мест ограниченно.

"Мы видим, что москвичи и туристы интересуются развитием городского транспорта, поэтому стараемся больше знакомить их с его историей – такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Проект "Экскурсии в метро" позволяет прокатиться на ретротрамвае по историческим маршрутам столицы", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

