Экскурсия на уникальном трамвае "Татра Т2" пройдет в Москве 12 сентября
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Москвичей и туристов приглашают отправиться на экскурсию по историческому маршруту на уникальном трамвае "Татра Т2" 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Записаться можно на сайте проекта "Экскурсии в метро". Число мест ограниченно.
"Мы видим, что москвичи и туристы интересуются развитием городского транспорта, поэтому стараемся больше знакомить их с его историей – такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Проект "Экскурсии в метро" позволяет прокатиться на ретротрамвае по историческим маршрутам столицы", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее в Москву прибыл первый трамвай "Львенок-Москва" из новой поставки. Он является современным низкопольным трамваем с системой увеличенного автономного хода, который способен проезжать участки без контактной сети. Это дает возможность надежно соблюдать график движения и снижать затраты на инфраструктуру.
