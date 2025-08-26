Работа единственного троллейбусного маршрута приостановлена в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Музейный маршрут Т временно не будет работать в связи с благоустройством Комсомольской площади. Об этом департамент транспорта Москвы предупредил в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что троллейбус вновь будет курсировать после того, как все работы завершатся.

На время ограничений пассажирам рекомендовали использовать на Новорязанской улице маршруты т22, т88 и 40, а между станциями метро "Комсомольская" и "Бауманская" – трамваи.

Музейный маршрут Т является единственным троллейбусным маршрутом в Москве. Он связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, где в ближайшее время откроется Музей транспорта Москвы.

Маршрут является историческим, поскольку на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк Москвы. Там также проводятся экскурсии, в ходе которых желающие могут узнать об истории Басманного района, о его архитектурных особенностях и о транспорте.

Ранее власти Москвы начали подготовку к запуску двух новых трамвайных линий. В частности, спустя 30 лет трамваи вновь будут проезжать по Трифоновской улице. Вторая линия, которая строится на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром.

