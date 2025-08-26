Трамвайную линию на улице Академика Королева продлят до МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовали работы по проектированию участка продления трамвайной линии на улице Академика Королева до станции Останкино МЦД-3. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Линия протянется на 1,6 километра. Причем новый участок пройдет мимо телецентра "Останкино" и вдоль улицы Дубовая Роща, а затем выйдет к станции МЦД, уточнил вице-мэр.

По его словам, в рамках проекта будут созданы пешеходная площадь, разворотное кольцо, здание тяговой подстанции и конечная станция. Кроме того, на самой линии появятся пять остановок, которые будут оснащены пандусами для удобства маломобильных граждан.

В свою очередь, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков уточнил, что проект также предполагает реконструкцию и строительство участков улицы Дубовая Роща. Их общая длина составит 610 метров.

Новая линия предоставит жителям Останкинского района альтернативный маршрут скоростного наземного транспорта, улучшит транспортную доступность территорий и перераспределит транспортные потоки. Завершение работ намечено на 2027 год.

"Этот проект позволит создать удобную пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ более чем для 700 тысяч жителей, сократит время поездок для 18 тысяч пассажиров и разгрузит станцию метро "ВДНХ" на 5%", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее столичные власти начали подготовку к запуску двух новых трамвайных линий. Спустя 30 лет трамваи вновь начнут курсировать по Трифоновской улице, соединив ее с Рижской площадью через участок от улицы Образцова.

Вторая линия, строящаяся на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова, свяжет Комсомольскую площадь с Чистопрудным бульваром.