Фестиваль "Территория возможностей" расскажет о будущем столицы

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Фестиваль "Территория возможностей" пройдет в День города, 13 сентября, в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Посетить мероприятие жители и гости столицы смогут в период с 12:00 до 16:00. Для этого нужно прийти на площадку программы "Мой район", которая расположена в парке 50-летия Октября. Там посетители смогут узнать историю и будущее Москвы, а также ознакомиться с достопримечательностями города.

В рамках фестиваля пройдет вручение благодарственных писем участникам спецоперации и активистам проектов столичного департамента территориальных органов за участие в городских мероприятиях "Лета в Москве". После этого перед гостями выступят творческие коллективы и артисты из разных округов Москвы.

В 12:40 начнется блок "Возможности карьеры", в рамках которого все желающие смогут узнать о предложенных Москвой перспективах профессионального развития. Также посетителей приглашают пообщаться с космонавтом, Героем России и депутатом Госдумы Романом Романенко, который расскажет свою историю успеха и поделится профессиональным опытом. Мероприятие пройдет в формате интерактивного паблик-шоу.

Следующим будет блок "Возможности творчества", подразумевающий проведение танцевальных мастер-классов и флешмоба, а также конкурса "Москва – творческий город". В рамках этой части участники продемонстрируют свои умения в пении, чтении стихов, акробатике и танцах. В свою очередь, зрители смогут проголосовать за лучшие выступления.

В блоке "Возможности спорта" всех желающих пригласят на занятия по йоге, пилатесу, степ-аэробике и зумбе. Завершится фестиваль блоком "Возможности патриотизма". В частности, в 15:35 состоится патриотический концерт с участием лауреатов фестиваля "Победная весна". Гости смогут посмотреть на танцевальные, музыкальные и поэтические номера, которые посвящены теме любви к Отечеству.

Особенностью фестиваля будет установка капсулы времени, внутри которой гости смогут оставить послания будущим жителям города. Капсула будет передана в архив парка, а откроют ее только в 2030 году. Помимо этого, посетителям предложат составить из пазла карту Москвы. В этот момент они узнают о достопримечательностях каждого административного округа столицы.

Кроме того, гостям предложат поучаствовать в тематической квест-игре "Москва в деталях", мастер-классе по проектированию элементов городской среды с помощью 3D-ручки и созданию букетов из фоамирана (специальной бумаги). Помимо этого, в рамках программы "Русские узоры" пройдет флешмоб "Матушка-земля", русские народные подвижные игры, а также мастер-классы по декоративному искусству.

В зоне "Стремительная Москва" посетителей пригласят пройти на гоночных машинах специально разработанный тематический трек "Москва 2030". Также будет открыта интерактивная площадка "Москва будущего: пожелания горожан", где гости смогут записать видеопоздравления ко Дню города. Лучшие из них будут размещены в сообществах молодежного парламента столицы.

Фестиваль организован департаментом территориальных органов исполнительной власти Москвы и его подведомственными учреждениями. Вход на данное мероприятие будет свободным.

Ранее стало известно, что жители и гости столицы могут посетить лекции о Марсе, послушать произведения Петра Чайковского, а также попробовать собрать своими руками компьютер в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". В частности, в павильоне "Экономика Москвы" 4 сентября с 16:30 до 17:30 будет проводиться лекция "Такси и парковочные места: тайны гибкого ценообразования".

