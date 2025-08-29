Тематическую неделю форума "Москва 2030" посвятят шахматам и киберспорту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Жителей и гостей столицы приглашают посетить тематическую неделю "Фиджитал. Интеллектуальные виды спорта", которая пройдет с 2 по 7 сентября в "Лужниках". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Мероприятие, организатором которого выступил департамент спорта, состоится в рамках форума "Москва 2030. Спорт. Человек будущего".

На многофункциональной площадке, работающей в открытом формате, можно будет сыграть в шахматы и компьютерные игры Dota 2 и Hearthstone. В программе также запланированы любительские турниры, гранд-финал турнира "КиберМосква 2030" и встречи с известными киберспортсменами и гроссмейстерами.

Кроме того, на протяжении всей недели посетителям будет доступна площадка с шахматами, где можно будет поиграть на большой доске с парковыми фигурами и воспользоваться несколькими специализированными столами.

Программу откроют матчи по двоеборью Dota 2 и шахматам. Принять в них участие можно будет 2 и 3 сентября с 12:00 до 16:00. Также 2-го числа с 16:00 до 21:00 будет организован турнир по Dota 2 в формате один на один с призовым фондом в 15 тысяч рублей.

В это же время 3 сентября гости смогут попробовать свои силы в турнире по Hearthstone Battlegrounds, призовой фонд которого составит 20 тысяч рублей. Уже 4-го числа запланировано соревнование по Dota 2 (Turbo) для команд из пяти человек. Победители смогут выиграть 30 тысяч рублей.

Турнир "Hearthstone стандарт" ждет всех желающих 5 сентября с 14:00 до 17:00, а индивидуальные состязания по Dota 2 – с 17:00 до 21:00.

Согласно расписанию, гранд-финал турнира "КиберМосква 2030", который является частью серии "МК–25" и включает Dota 2 для команд из столичного региона в формате пять на пять, будет организован 6-го числа с 12:00 до 16:00. Призовой фонд – 50 тысяч рублей.

В этот день, начиная с 17:30, в шахматной зоне состоится масштабный шахматный турнир и состязания по Dota 2. Причем одним из центральных событий станет сессия одновременной игры гроссмейстера с 10–15 участниками.

Помимо этого, посетителей ожидает шоу-матч по шахматам между двумя инфлюенсерами. В частности, по Dota 2 выступит Владимир PGG Аносов, а по шахматам – многократная чемпионка Москвы, гроссмейстер Дарья Чарочкина. Пообщаться, а также обсудить различие и общие черты интеллектуальных видов спорта будущего гости смогут в 16:30.

В свою очередь, в последний день – 7 сентября – с 10:00 до 21:00 будут проходить турниры по Dota 2, Hearthstone и шахматам. Организаторы подготовили зону с компьютерами. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, форум "Территория будущего. Москва 2030" предлагает гостям узнать тайны памяти и сознания. Например, все желающие могут попасть на сеанс научно-художественного фильма "Мозг. Вселенная внутри нас". Он сделан в виде иммерсивного кино в формате 360 градусов. Эффект полного погружения создают светодиодный пол и синхронный звук.

