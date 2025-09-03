Фестиваль "Толстой вне времени" пройдет на ВДНХ с 5 сентября по 29 ноября

Фото: vdnh.ru

Фестиваль "Толстой вне времени" пройдет на выставке "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" в павильоне № 61 на ВДНХ с 5 сентября по 29 ноября. Он приурочен к 197-летию со дня рождения писателя, сообщила пресс-служба главной выставки страны.

Программа включает в себя открытый шахматный турнир для детей "Кубок Л. Н. Толстого", интерактивные и тематические экскурсии по экспозиции выставки, мастер-классы по изготовлению книжной закладки по мотивам рассказа "Филипок" и рисование в стиле манга, а также встречу с народным артистом России Авангардом Леонтьевым.

Гости смогут погрузиться в мир писателя и узнать малоизвестные грани его личности. Им расскажут о семье классика, его друзьях и эпохе, в которой он жил.

Ранее в павильоне № 57 на ВДНХ открылась Московская международная книжная ярмарка. Она будет работать до 7 сентября. В ярмарке примут участие более 300 издателей и книгораспространителей из разных российских регионов, а также Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и КНДР.

Ключевым событием ярмарки станет конференция "Книжный рынок России". Столичный департамент культуры представит стенд "Библиотеки Москвы".

