Московская международная книжная ярмарка открылась на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская международная книжная ярмарка начала работать в павильоне № 57 на ВДНХ. Она будет открыта до 7 сентября.

По словам организаторов, в ярмарке примут участие более 300 издателей и книгораспространителей из разных российских регионов, а также Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и КНДР.

Кроме того, гости смогут побывать на культурных мероприятиях, организованных для популяризации чтения и укрепления культурно-исторической памяти. Для посетителей подготовили около 20 мероприятий с участием экспертов книжного рынка.

Ключевым событием ярмарки станет конференция "Книжный рынок России". Столичный департамент культуры представит стенд "Библиотеки Москвы". Как уточнили организаторы, там откроются лекторий и зона обслуживания, где гостям предложат оформить читательский билет, взять книги и узнать о сервисах библиотек.

Почетным гостем ярмарки в этом году является Индия. На ее стенде состоится более 50 мероприятий, которые будут посвящены современным технологиям, искусственному интеллекту и культурному многообразию страны. В них будут задействованы свыше 70 индийских и российских экспертов.

Вместе с тем с 9 по 14 сентября состоится вторая Московская международная издательская неделя. Участвовать в мероприятии будут около 50 издательств из России, Сербии, Турции, Аргентины, Китая, Индии и еще 12 стран. Представители индустрии проведут бизнес-переговоры, обсудят перспективы экспорта книг и предпочтения современного читателя.

