Московская международная издательская неделя объединит участников из 18 стран

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Вторая Московская международная издательская неделя состоится с 9 по 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Участвовать в данном мероприятии будут около 50 издательств из России, Сербии, Турции, Аргентины, Китая, Индии и еще 12 стран. Представители индустрии проведут бизнес-переговоры, обсудят перспективы экспорта книг и предпочтения современного читателя.

Для гостей подготовили как деловую, так и культурно-познавательную программу. Желающие смогут посетить презентации книг, лекции, мастер-классы, концерты, дискуссии экспертов и встречи с писателями.

В частности, на Сретенском бульваре в рамках проекта "Книга в городе", который стал частью "Лета в Москве", пройдут лекции о важных событиях в истории издательского дела.

Там автор и иллюстратор Светлана Свирина объяснит слушателям, как придумывают концепции разные издания. Более того, она прочитает свою книгу "Свет севера". Также юным гостям и их родителям предложат посетить концерт авторской песни по мотивам книжных серий.

На Пушкинской площади запланирована презентация литературных путеводителей по Москве глазами поэтов Марины Цветаевой, Владимира Маяковского и Бориса Пастернака.

В свою очередь, в библиотеке имени Некрасова желающие могут сыграть в настольные игры, составленные по "Повестям Белкина" писателя Александра Пушкина, а также по биографиям драматурга Александра Островского, прозаика Николая Гоголя и поэта Николая Некрасова.

Помимо этого, в пространстве "АКИ.лаб" посетителей приглашают на показ фильма "Июльский дождь" и презентацию работы киноведов Станислава Дединского и Натальи Рябчиковой, в которой рассказано о создании киноленты. Подробное расписание мероприятий и регистрация на них осуществляется на сайте mpweek.tilda.ws.

В рамках Московской международной издательской недели мероприятия организованы и для представителей индустрии. Например, в пространстве "АКИ.лаб" состоятся сессии и дискуссии, где участники обсудят продвижение товаров на рынках разных стран и многие другие вопросы.

Также будет открыта "Школа молодых переводчиков", которая организована вместе с "Институтом перевода". Ее участники составят сборник "16 поездок. Маршруты московские в рассказах современных писателей", который будет представлен в Турции в следующем году. Для этого эксперты встретятся с авторами рассказов и адаптируют материал для зарубежных читателей.

В столичном департаменте культуры отметили, что сейчас в Москве издательством занимаются примерно 12 тысяч компаний – 10,6% от всех организаций в сфере креативных индустрий города. Их оборот в общей сложности в прошлом году составил более 349 миллиардов рублей.

Представители данной отрасли активно участвуют в мероприятиях. В частности, в 2024-м в рамках Московской международной издательской недели было подписано 34 экспортных договора на производство книг, тираж которых составил 55 тысяч экземпляров.

Кроме того, столичные организации дважды отправлялись на Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку, где заключили контракты на выпуск книг российских авторов в Индонезии, Китае и Сербии.

Ранее стало известно, что в павильоне № 57 на ВДНХ пройдет 38-я Московская международная книжная ярмарка. В ней с 3 по 7 сентября поучаствуют свыше 300 издателей и книгораспространителей из регионов России и других стран – Белоруссии, Ирана, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и Северной Кореи.

Почетным гостем станет Индия. На стенде этой страны состоится более 50 тематических мероприятий, посвященных новым технологиям, искусственному интеллекту, а также йоге, аюрведе, поэзии, танцам и переводам. В деловой программе ММКЯ примут участие свыше 70 спикеров из Индии и России.

