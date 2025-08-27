Около 12,5 тыс мероприятий прошло на площадках столичного сервиса "Вместе с культурой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года на площадках сервиса аренды городских пространств "Вместе с культурой" москвичи организовали около 12,5 тысячи мероприятий, сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Этот показатель на 27% превысил итоги аналогичного периода 2024 года. Среди наиболее популярных мероприятий фигурируют мастер-классы и встречи – почти 25% и 12% соответственно. 10% приходится на тренинги, 9% – на репетиции, 8% – на лекции и 7% – на концерты.

Горожане также брали помещения в аренду для проведения съемок, дискуссий, семинаров, квестов, спектаклей, утренников, выставок, танцевальных вечеров, кинопоказов и презентаций, выпускных вечеров, музыкальных представлений, благотворительных акций и выездной регистрации брака.

Самой популярной площадкой в 2025 году стал лекторий Центральной городской молодежной библиотеки имени М. А. Светлова, который вмещает до 50 человек. Здесь есть проектор, автоматические жалюзи, музыкальный микшерный пульт и другое необходимое оборудование.

Нередко бронировали мастерскую библиотеки имени М. А. Светлова, театральную гостиную в Доме Гоголя, Тургеневскую гостиную библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева и творческую лабораторию спортивно-досугового центра "Саморазвитие".

"Сервис "Вместе с культурой" с 2021 года помогает жителям столицы воплощать свои творческие идеи, предоставляя большой выбор пространств для работы и досуга. За время с момента запуска у него появилась постоянная аудитория: по статистике, каждый второй арендатор возвращается повторно", – цитирует пресс-службу департамента портал мэра и правительства Москвы.

Для бронирования помещения любой житель Москвы может просто отправить электронную заявку, указав сведения о себе и тип мероприятия. Выбрать нужное помещение поможет интерактивная карта и фильтры.

