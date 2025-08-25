Презентация проекта "Наше наследие: сохраненное и возрожденное" состоялась в "Зарядье"

Фото: АиФ/Эдуард Кудрявицкий

Презентация проекта ИД "Аргументы и факты" "Наше наследие: сохраненное и возрожденное" состоялась в рамках форума "Территория будущего. Москва-2030" 24 августа, сообщает aif.ru.

Мероприятие, прошедшее в малом амфитеатре парка "Зарядье", сопровождалось премьерным показом документальной ленты. Фильм был подготовлен и снят издательским домом "Аргументы и факты" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках мультимедийного проекта к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Проект рассказывает о реставрационной школе и работе музеев по восстановлению памятников ВОВ. В него вошли интерактивные карты, 3D-тур и рассказ о дворцах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Презентацию открыла бренд-директор и руководитель дирекции по развитию бренда и мультимедиа-проектам ИД "Аргументы и факты" Елена Мулланурова. По ее словам, проект в основном направлен на молодую аудиторию, поскольку каждый пятый россиянин в возрасте 18–24 лет не знает о геноциде советского народа. Этим и объясняется необходимость сохранения исторической памяти, подчеркнула Мулланурова.

Она пояснила, что проект раскрывает истинное отношение к вечным ценностям и подход к сохранению культуры и идентичности народа.

"Мы уверены, что проект "Наше наследие. Сохраненное и возрожденное" дает всем нам еще одну возможность еще раз открыто заявить, что происходило в те страшные годы на самом деле", – подчеркнула Мулланурова.

Одним из героев документального фильма стал генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков. Дворцовый комплекс находился в оккупации с 23 сентября 1941 года по 19 января 1944 года. Большую часть этого периода учреждение фактически оставалось на линии фронта, что привело к его значительным повреждениям.

Ковриков напомнил, что Петергоф был задуман как символ победы, стойкости, мужества и несокрушимости России, и после победы в ВОВ он закономерно приобрел роль символа Победы Советского Союза.

Вместе с тем специальный корреспондент отдела культуры ИД "Аргументы и факты", историк Константин Кудряшов прочитал лекцию о политике Третьего рейха в годы Второй мировой войны. Он напомнил, что на территории РСФСР нацисты похитили и уничтожили более 1,1 миллиона единиц музейного хранения. Ущерб, нанесенный отечественному культурному наследию, в 54 раза превысил ущерб, который в результате их действий понесла Европа.

Кудряшов подчеркнул, что нацисты уничтожали культурные ценности, чтобы стереть память народа.

"Память – один из самых важных наших ресурсов", – пояснил он, добавив, что, если ее утратить, можно стать рабом тех, кто извратил историю.

На презентации также выступила руководитель отдела внедрения новых проектов ИД "Аргументы и факты" Ольга Филиппова. По ее словам, идея этого проекта вынашивалась ею на протяжении нескольких лет. Она пришла к ней после посещения Павловского дворца. В частности, там она узнала историю бронзовых статуй, которые во время войны выносились простыми девушками для сокрытия от фашистов.

"Тогда я была ошеломлена этой информацией, об этом не писали в учебниках и не говорили на уроках истории, а ведь это и есть живой подвиг нашего народа. Поэтому <...> мы решили сделать такой необычный, красивый и пронзительный проект, который для меня стал очень личным", – поделилась Филиппова.

Премьера одноименного фильма планируется на начало сентября. "Наше наследие: сохраненное и возрожденное" является частью проекта ИД "Аргументы и факты" "Мы победили!", посвященного подвигам и судьбам участников ВОВ.

Ранее в кинотеатрах "Москино" прошли кинопоказы картины "Курсанты Кремля". Мероприятие было приурочено ко Дню российского флага. Сама картина отмечает 105-летие Московского Высшего общевойскового училища.

Фильм рассказывает зрителям о становлении училища и его роли в истории. В нем показаны героические сражения в битве за Москву в ходе Великой Отечественной войны. Тогда из 1 330 курсантов из боя не вернулись 811.

