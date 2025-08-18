ЦБ выпустил монету номиналом 50 руб с комплексом "Саур-Могила"

Фото: телеграм-канал "Банк России"

Монета номиналом 50 рублей с изображением военно-исторического музейного комплекса "Саур-Могила" выпущена в обращение, сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Саур-Могила – курган в Донецкой Народной Республике высотой 277,9 метра, он имел важное стратегическое значение в годы Великой Отечественный войны. Его освободили от немецких захватчиков в августе 1943 года после длительных боев.

Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца, а также имеет форму круга диаметром 28 миллиметров. На лицевой и оборотной сторонах по окружности есть выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифленая, на нее нанесены надписи "50 рублей". Они повторяются дважды и разделены звездочками.

На лицевой стороне расположены две надписи: "Банк России" в верхней части и "2025" в нижней. На внешнем кольце слева и справа расположены изображения ветвей лавра и дуба, переходящие на диск.

В центре диска размещено число "50" и надпись "рублей", а внутри цифры "0" имеется защитный элемент: число "50" и надпись "руб", которые можно наблюдать под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска находится товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне расположено рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса "Саур-Могила". На кольце по окружности имеются рельефные надписи, разделенные точками: в верхней части – "Год защитника отечества", а в нижней – "Саур-Могила".

Тираж монеты составляет 1 миллион штук. При этом в регуляторе напомнили, что она является законным средством наличного платежа.

Центробанк 11 августа выпустил памятную монету "Хоккей" серии "Российский спорт", ее тираж составил 3 тысячи штук, а номинал – 3 рубля. Она имеет форму круга диаметром 39 миллиметров, а с лицевой и оборотной сторон по окружности имеется выступающий кант.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения борющихся за шайбу хоккеистов и вратаря на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения ворот. Вверху справа расположена надпись: "Хоккей".

