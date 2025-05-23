ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные футбольным клубам России

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Банк России выпустит памятные серебряные монеты, посвященные российским футбольным клубам, сообщается на сайте Центробанка РФ.

В текущем году ЦБ выпустит монеты, посвященные петербургскому клубу "Зенит" и столичной команде "Локомотив", а в 2026 году регулятор подготовит монеты в честь еще двух московских клубов – ЦСКА и "Спартак".

В Центробанке напомнили, что первые монеты серии "Российский спорт" были выпущены в 2023 году с эмблемами спортивных обществ. Эта серия посвящена культовым спортивным событиям, выдающимся атлетам России, а также популярным видам спорта и российским спортивным клубам.

При этом ЦБ рассматривает предложения о монетах в серии "Российский спорт", учитывая рекомендации Минспорта РФ.

"Для спортивных клубов есть дополнительные критерии: клуб должен быть старше 100 лет, представлять массовый вид спорта, иметь высокие результаты и участвовать в ведущих всероссийских соревнованиях", – говорится в сообщении.

Ранее Банк России выпустил серебряную монету в честь 300-летия ордена Александра Невского. Ее номинал составил 3 рубля, а тираж – три тысячи штук. На лицевой стороне изображен герб РФ, а на оборотной – рельефное цветное изображение ордена, его звезды и сложенная лента на фоне изображения фрагмента Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.