05 сентября, 15:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: на ВДНХ открылась выставка с шедеврами Русского музея

В Москву привезли 115 произведений искусства из Русского музея в Санкт-Петербурге. В "Центральном" павильоне № 1 на ВДНХ можно будет увидеть 104 картины и 11 скульптур. Сергей Собянин отметил, что выставка открывает новую жизнь обновленного павильона и станет началом большого сотрудничества с ведущими музеями России и мира.

Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула уникальность проекта, а представители ВДНХ напомнили, что одна из картин отражает историю выставки – на ней изображен Второй съезд колхозников-ударников 1935 года. Выставка откроется 6 сентября для всех посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыкультурагородвидеоМаксим ШаманинСветлана Доброхотова

