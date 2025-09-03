Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 сентября, 08:00

Культура

Картину "Мадонна с Младенцем" представили в Пушкинском музее

Картину "Мадонна с Младенцем" итальянского художника Джованни Франческо Барбьери, прозванного Гверчино, представили в Пушкинском музее в Москве. Полотно, которое считалось утраченным почти 100 лет, впервые вернулось в музейное пространство.

"Мадонну с Младенцем" можно увидеть до 14 сентября в главном здании музея. Ее показывают в рамках проекта "Новые шедевры Пушкинского", посвященного недавним приобретениям учреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

