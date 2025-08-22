22 августа, 12:30Культура
"Кинореквизит": утюги, шахматы, шкафы
В каких фильмах можно увидеть первые советские электрические утюги? Кто придумал сцену с утюгом в фильме "Семь невест ефрейтора Збруева"?
Почему в советском кино герои так часто играли в шахматы? Какой популярный сувенирный комплект был на столе у героев кинокартины "Д'Артаньян и три мушкетера"?
За что Надя Шевелева из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" заплатила 20 рублей сверху при покупке шкафа-стенки? О каких шкафах мечтали граждане СССР?
Об этом – в программе "Кинореквизит".