Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

22 августа, 12:30

Культура

"Кинореквизит": утюги, шахматы, шкафы

В каких фильмах можно увидеть первые советские электрические утюги? Кто придумал сцену с утюгом в фильме "Семь невест ефрейтора Збруева"?

Почему в советском кино герои так часто играли в шахматы? Какой популярный сувенирный комплект был на столе у героев кинокартины "Д'Артаньян и три мушкетера"?

За что Надя Шевелева из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" заплатила 20 рублей сверху при покупке шкафа-стенки? О каких шкафах мечтали граждане СССР?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

Программа: Кинореквизит
культуракиновидео

