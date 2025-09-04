Более 60 коллективов выступят на фестивале казачьей культуры в "Коломенском"

Более 60 творческих коллективов выступят на 11-м Международном фестивале казачьей культуры в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. Мероприятие пройдет в субботу, 13 сентября.

В рамках фестиваля на 12 тематических площадках гости смогут увидеть исторические жилища казаков с подлинными предметами быта и реконструкцию военного привала XIX века. Центральными событиями станут Всероссийские соревнования по рубке шашкой и показательные выступления по джигитовке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.