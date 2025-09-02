Забег "Кросс нации – 2025" пройдет в "Крылатском" 13 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили принять участие в массовом забеге "Кросс нации – 2025". Он пройдет в спортивном комплексе "Крылатское" 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Мероприятие соберет тысячи участников разного возраста и уровня подготовки. Соревнования будут организованы на дистанциях 200 метров, 1, 5 и 10 километров.

"Участвовать могут как профессиональные спортсмены, так и любители, в том числе дети и люди старшего поколения", – уточнили в департаменте.

Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться. На сайте cross.sport.mos.ru также можно найти условия регистрации, полный список требований и программу. Стартовые пакеты будут выдаваться участникам накануне забега, 12-го числа.

Каждый, завершивший дистанцию, получит медаль в знак своей победы. Для болельщиков будет организован праздник с музыкой и развлекательной программой.

В этот же день состоится фестиваль "День московского спорта". Он пройдет в комплексе "Лужники" в рамках проекта "Лето в Москве". Гости смогут посетить более чем 20 тематических площадок. В рамках мероприятий заработает зона для фан-встреч с известными спортсменами, артистами и блогерами.

